Sonríe James Rodríguez: técnico que lo echó de Europa firmó nuevo fracaso y lo despidieron

El tiempo le dio la razón a James Rodríguez. Casi tres años después de su salida del Everton, el colombiano puede respirar tranquilo al ver el rumbo que ha tomado la carrera de Rafa Benítez, el español que se encargó de cerrarle las puertas de Europa definitivamente.

Justo cuando James estaba recobrando su mejor versión en la Premier League, el italiano Carlo Ancelotti aceptó la oferta de regresar al Real Madrid y dejó el puesto libre en el club inglés, que optó por contratar a Benítez como reemplazo.

Para sorpresa del ‘10′, la llegada del español, con quien ya había trabajado en el conjunto ‘merengue’, fue una sentencia a su futuro. Apenas unos días después de haber sido anunciado, le informó al colombiano que no lo tendría en cuenta y que debía conseguir equipo, provocando que terminara en el Al-Rayyan de Catar.

Benítez decepcionó al mando del Everton y lo dejó en una crisis deportiva de la que todavía no se ha recuperado por completo. Meses después de su divorcio con los Toffees, fue anunciado como nuevo entrenador del Celta de Vigo, equipo que este martes lo despidió apenas ocho meses después de iniciar el proyecto.

James Rodríguez tuvo que volver a Sudamérica después de 13 años. | Foto: Everton FC via Getty Images

En declaraciones para SEMANA, el jugador recordó los momentos clave de su relación con el estratega español y contó el momento en el que se empezaron a torcer las cosas cuando ambos estaban en el Real Madrid. “Con él sí fue maluco. Desde el primer día me dijo que no iba a contar conmigo. Me dijo “vete”. Pero, bueno, es mejor que la gente sea clara con uno”, dijo.

James aceptó la orden y salió del Everton con rumbo al Al-Rayyan. “Está bien. No le iba a decir nada más, absolutamente nada, fui muy respetuoso con él. Le dije: “bueno, no pasa nada, ojalá que te vaya bien”, y no le fue bien”, recordó.

La situación entre James y Benítez se remonta varios años atrás, en 2015, cuando el español dirigía a los merengues. “En el Real Madrid hubo una vez que me cambió, estábamos jugando en el Bernabéu y yo había hecho gol. Con el cambio, hice gestos y a la gente tampoco le gustó que me sacara y lo chiflaron a él. Entonces, desde ahí, fue como ‘hiciste que me silbaran…’, y ya”, confesó el colombiano.

En ese momento, la relación de ambos se complicó, pero James pudo seguir en el club porque Benítez fue destituido. “Fue desde ahí. Pero, al final, cuando él estuvo en el Real Madrid, siempre jugué. Después hubo ese choque y ya está. Cuando llegó al Everton, pasó lo que pasó”, agregó.

MADRID, SPAIN - NOVEMBER 19: Head coach Rafael Benitez (L) of Real Madrid talks to James Rodriguez during a training session at Valdebebas training ground on November 19, 2015 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images) | Foto: Getty Images/Angel Martinez/Real Madrid

Rafa Benítez se va del Celta de Vigo

Aun con su larga carrera en clubes importantes del planeta como Liverpool, Inter y Chelsea, entre otros, Benítez ha dejado de ser un técnico de renombre en Europa, y muestra de eso es este nuevo paso en falso que acumuló en el Celta de Vigo.

“Rafa Benítez y su cuerpo técnico se desvinculan del RC Celta tras ocho meses de entrega absoluta y plena dedicación, pero en los que el equipo no ha obtenido los resultados esperados por el club”, informó la entidad en su página web.

Los resultados no han acompañado al madrileño en sus 33 partidos al frente del banquillo gallego, con un pobre balance de nueve victorias, de las que solo cuatro -el resto fueron en Copa del Rey- se produjeron en la liga española. Un rendimiento liguero que ha condenado al Celta a coquetear con el descenso durante las 28 jornadas disputadas, estando ahora a solo dos puntos de la zona roja.

Y es que Rafa Benítez y su proyecto quedaron fulminados tras la contundente derrota por 4-0 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. En los últimos nueve encuentros ligueros solo pudieron celebrar dos victorias, sin dar con la tecla en sus ochos meses de trabajo en el equipo celeste.