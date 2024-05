SuperSociedades sanciona e impone millonaria multa a directivo del Real Cartagena por inconsistencias en estado financiero

“Se sometieron a una ley de insolvencia para poder sanear sus deudas, estar tranquilos y que no entren a la liquidación. Vienen a lo largo de los años, 8 años cumpliendo, a veces sí y otras no, con los pagos. La cuota de este año sería la última. Hoy es delicado porque la última cuota la tenían que pagar el 13 de enero. La ley del fútbol dice que si un equipo incumple algún concepto laboral de sus impuestos, se tendría que liquidar y más ellos que están sometidos a la Ley 1611. Llevan dos meses dilatando y SuperSociedades tendría que actuar. Nuestro abogado enviará una carta solicitando la liquidación. Hemos hecho de todo y no hay ninguna respuesta”, dijo el ex jugador a este medio.

“Lo anterior por cuanto, de un lado, reconoció como un activo intangible el concepto de “derechos de afiliación” cuya partida corresponde al 42.21% del total de activos de la sociedad con corte a 31 de diciembre de 2022 y, del otro, incorporó en su contabilidad un inmueble cuya titularidad se encuentra en cabeza de un tercero, es decir, efectuó un registro que no corresponde con la realidad, dado que dicho activo no es de su propiedad”, dice la Superintendencia en un comunicado oficial.

“SuperSociedades, que le pone orden también al deporte o los clubes y no hace la tarea que debe hacer. Desde el Real Cartagena no han cumplido, deberían proceder y liquidarlos. Es claro, porque que yo vengo hace mucho rato también poniendo una voz de protesta contra la dirigencia, contra los que manejan el fútbol colombiano, porque no solo manejarlo, es mejorarlo también para el trabajador. Eso también va en cabeza de Fernando Jaramillo de la Dimayor y Ramón Jesurún de la Federación, que salió a hablar esta semana diciendo que hacen mucho y realmente no hacen nada. Lo más importante es cumplir con los conceptos laborales de los deportistas. Miren lo que pasa hoy en Millonarios con las cargas, no hay un buen descanso. Ya pasó con Cúcuta cuando le quitaron el reconocimiento deportivo. Hay que actuar”, cerró González.