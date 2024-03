Exjugador de Millonarios denuncia que el Real Cartagena le debe a él y a otros deportistas más de 200 millones de pesos

SEMANA: ¿Cuál es su denuncia contra Real Cartagena?

Jhonny Ramírez, exfutbolista (J. R.): Mi denuncia en general es que el Real Cartagena está incumpliendo las obligaciones laborales a unos acreedores a los cuales les adeuda hace mucho rato. Se sometieron a una ley de insolvencia para poder sanear sus deudas, estar tranquilos y que no entren a la liquidación. Vienen a lo largo de los años, 8 años cumpliendo, a veces sí y otras no, con los pagos. La cuota de este año sería la última. Hoy es delicado porque la última cuota la tenían que pagar el 13 de enero. La ley del fútbol dice que si un equipo incumple algún concepto laboral de sus impuestos, se tendría que liquidar y más ellos que están sometidos a la Ley 1611. Llevan dos meses dilatando y Supersociedades tendría que actuar. Nuestro abogado enviará una carta solicitando la liquidación. Hemos hecho de todo y no hay ninguna respuesta.

SEMANA: Usted habla de varios acreedores ¿cuántos son?

J. R.: No soy solo yo, somos 50 acreedores que están detrás de ese cobro. Mi abogado representa a 4 colegas más, jugadores. Nos adeudan más de 200 millones de pesos. Hay jugadores del año pasado que no les terminaron de pagar su contrato. Hemos tocado la puerta de Acolfutpro para que nos ayuden acercándose en buenos términos a los directivos del club, pero no hay respuesta. Llaman a nuestro abogado y le manifiestan que van a pagar por partes, piden plazos como lo hicieron ante Supersociedades. Tocamos todas las puertas y lo que más preocupa es que nos enteramos de que hubo una asamblea de socios y no sabemos de quién es hoy el Real Cartagena. No hay claridad.

Jhonny Ramirez demanda al Real Cartagena. | Foto: @jhonnyramirez30

SEMANA: Cuándo reclaman al equipo, ¿qué les dicen?

J. R.: Sinceramente, hemos tratado de hablar con ellos. Tratan de dilatar unos días, que esperemos. Estamos inconformes porque queremos llegar a un acuerdo y no lo hemos logrado. Incluso, hemos tratado de contactar al Instituto de Deportes de Cartagena con Campo Elías Terán, al alcalde Dumek Turbay le hemos mandado correo, o que nos atiendan a través de Twitter y no hay una respuesta. Pero sí hay inversión para contratar jugadores como Teo, Sandoval, Marrugo, pero realmente deberían ponerse al día con los acreedores para el proyecto que quieran mostrarle a la gente. No es justo.

SEMANA: ¿Cómo es que Supersociedades y Dimayor permiten estos incumplimientos? ¿Qué mensajes les manda?

J. R.: Supersociedades, que le pone orden también al deporte o los clubes y no hace la tarea que debe hacer. Desde el Real Cartagena no han cumplido, deberían proceder y liquidarlos. Es claro, porque que yo vengo hace mucho rato también poniendo una voz de protesta contra la dirigencia, contra los que manejan el fútbol colombiano, porque no solo manejarlo, es mejorarlo también para el trabajador. Eso también va en cabeza de Fernando Jaramillo de la Dimayor y Ramón Jesurún de la Federación, que salió a hablar esta semana diciendo que hacen mucho y realmente no hacen nada. Lo más importante es cumplir con los conceptos laborales de los deportistas. Miren lo que pasa hoy en Millonarios con las cargas, no hay un buen descanso. Ya pasó con Cúcuta cuando le quitaron el reconocimiento deportivo. Hay que actuar.

Jhonny Ramirez, exjugador de Millonarios demanda al Real Cartagena. | Foto: @jhonnyramirez30 @envigadofc

SEMANA: Háblenos de la necesidad de tener esa plata. La gente cree que el futbolista no necesita dinero

J. R.: Este es un trabajo. Son dinero que nos dejaron de pagar y nosotros solventamos nuestros inconvenientes. La realidad económica del futbolista es compleja. Ganamos, llegamos a la cima, gastamos. También llega el descenso del salario y es más difícil cuando no estamos educados. De 10 futbolistas, 9 resultan con problemas económicos. Por ejemplo, desde las entidades del fútbol no hay capacitaciones para nosotros los deportistas de manejar la economía. Firmamos con los clubes para que nos respeten los acuerdos económicos. Me catalogan de sindicalista por luchar por mis derechos.

SEMANA: ¿Hasta qué instancia está dispuesto a llegar?