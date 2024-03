Técnico de Real Cartagena se agarró con periodista y lo mandó al psicólogo: “Te vas a morir de un infarto”

Las ruedas de prensa en el fútbol profesional colombiano están dando más de qué hablar que los mismos partidos de cada jornada. Al entremetimiento de un hincha en Cali para enfrentar a Jhon Bodmer, extécnico de Nacional, los enojos de César Farías con la prensa, la exposición de un jugador joven como Joel Canchimbo del Barranquilla F.C. se sumó un rifirrafe entre el periodista Gudnar García, de Radio Hoy y el entrenador Alberto Suárez del Real Cartagena.

Unión Magdalena vs Real Cartagena - Torneo BetPlay. | Foto: Prensa Unión Magdalena.

Viral se hizo en las redes sociales la pregunta del comunicado y la respuesta del entrenador.

“Profe, no es coincidencia. Hoy es la tercera. Impotencia, peleas. Lo mismo que el año pasado. No había bajado este año a las ruedas de prensa, bajé porque vino usted. Me da la papaya y bueno. Aquí estoy. ¿Cuál es el resentimiento que tiene con el Unión Magdalena, con estos colores?”, indagó Gudnar tras el partido entre el “ciclón” y los cartageneros el pasado lunes que terminó 2 a 2.

El entrenador visitante del Sierra Nevada, le respondió.

“Hombre, no habías bajado y eres tan descarado que dices que bajas porque vine. Porque no te liberas, anda donde un sicólogo que te ayude a liberarte de Suárez. Porque no puede ser que con una actividad que es el cuarto poder del estado, vengas con resentimientos que son tuyos, las rabias son tuyas. Esta rueda de prensa no es para expresar resentimientos y rabias. Hablemos de fútbol. Seguís en la misma. Te vas a morir de un infarto. No logras liberarte. Libérate para qué podás crecer en tu profesión”, indicó el timonel.

Unión Magdalena vs Real Cartagena - Torneo BetPlay. | Foto: Prensa Unión Magdalena.

Suárez, de 63 años no es la primera vez que tiene un encontrón con este periodista. Cuando dirigía a Envigado, Gudnar también lo increpó.

“Profe pobre hablar de la cancha y los árbitros. ¿A qué juega Envigado? Porque hoy vi el Envigado más pobre que tiene su historia. Más pobre que el Unión. Aquí la entrada vale 90, que es la más cara. La gente viene un domingo a ver un partido aburrido.” , cuestionó y agregó la misma pregunta de siempre.

Alberto Suárez, técnico de Envigado | Foto: Dimayor

El entrenador caleño también le respondió vehemente.

“Es tan pobre el fútbol y el Unión como algunos periodistas definitivamente. Contra Santa Marta no tengo nada, aquí fui feliz. Si tu equipo es pobre es problema tuyo y no de tu equipo. La pobreza la administro para algún día ser rico. Si usted cree que es muy pobre el espectáculo, le animo a que no vuelva”, destacó

¿Cómo va el torneo?