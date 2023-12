Tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras la fecha 5 de cuadrangulares: ya hay un finalista

Junior de Barranquilla venció a domicilio al Deportivo Cali 2 a 0 con doblete de Carlos Bacca en un juego que se empañó por la violencia de los hinchas que no permitieron que terminara el partido en Palma Seca.

“El juego se nos presentó en unas circunstancias muy duras y eso genera impotencia, pero llegar a los límites de la violencia es complejo. Saliendo, me pegaron con una moneda y me abrió un poco. Esto no puede ocurrir, cuando uno sale para el estadio ve que hay 50 policías y uno dice ‘vamos para un partido de fútbol o vamos para la guerra’. El hincha puede gritar y hasta insultar, pero todos debemos tener equilibrio”, recalcó Jaime de La Pava.