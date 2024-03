Tarjeta azul: Gianni Infantino fue certero para definir si se usará o no en el fútbol mundial

Casi un mes de esta primera discusión, se dio la estocada final por parte de la propia Fifa para esta determinación. El encargado de echar para atrás todo fue el presidente de la entidad, Gianni Infantino: “Ese es un tema que para nosotros no existe. De ninguna manera. Seamos claros: es una tarjeta roja a la idea de la tarjeta azul. No se utilizarán tarjetas azules en el nivel de élite”.

Certero en su pronunciamiento, recalcó que no existía posibilidad alguna para plantearse dicha implementación: “Para nosotros es un tema inexistente y la FIFA está totalmente en contra de las tarjetas azules. No es posible de ninguna manera. Cada propuesta y cada idea tiene que ser tratada con respeto; por supuesto. Pero una vez que la miras…”.

Comunicado oficial de la Fifa