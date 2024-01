Teófilo Gutiérrez: Fuad Char pone sorpresivo freno al fichaje con Junior de Barranquilla

“Yo no sé cuántos número diez tenemos, son cuatro. Es un tema muy delicado y la llegada de Teo se daría con el aval del cuerpo técnico y de la directiva. No lo tengo claro todavía porque todo ha sido de improvisto, se volvió noticia hoy (lunes) lo de Teo, en los noticieros y todo”, agregó.

Además, una de las personas con más influencia en el equipo dejó todo abierto de cara a la posibilidad para la llegada o no del atacante: “Yo espero por todos, por nosotros, por el mismo Teo, que no hemos conversado con él, si esto se pudiese dar, tenemos que ver las condiciones económicas, el contrato, el tiempo, todas estas cosas”.

Uno de los Char también pidió calma con la situación, pues no han habido contactos directos: “Denos ese tiempo para tomar una decisión. No queremos molestar, él quiere venir, es la información que yo recibo, pero no hemos hablado con él. La directiva, no he hablado con él”.