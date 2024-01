¿La ‘prueba reina’? Teófilo Gutiérrez publica foto que desata ilusión con su regreso a Junior

¿Por qué se fue Teófilo del Junior?

”Don Fuad se devolvió después de dar el mensaje, cuando sintió una sacudida. Me dice la fuente que eso hizo Teófilo Gutiérrez con Fuad y ahí sí, la cosa se cerró. El gusto que no le dieron a Teófilo fue el de cancelarle el contrato, porque le tendrían que pagar la totalidad del contrato, pero tampoco jugó muchos partidos. Fue un irrespeto físico de Teófilo Gutiérrez a un señor, y no por la edad, porque Don Fuad tiene 80 u 82 años... No propiamente por la edad, porque este es un señor vigoroso, sino por la jerarquía. Agarrar cuando el señor les dice ‘esta es la propuesta’ y se fue girando, lo jalonó de un brazo. Ahí se acabó absolutamente todo”, concluyó.