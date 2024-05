Terror en Argentina por amenaza contra Ángel Di María: hubo balacera y se filtró carta que le dejaron

Ángel Di María se encuentra de vacaciones con su familia en Dubái, pero no deja de ser noticia en Argentina. En las últimas horas fueron reportadas dos amenazas directas en su contra que ponen en tela de juicio la posibilidad de jugar con Rosario Central antes de despedirse del fútbol profesional.

Las detonaciones causaron terror en el sector, donde rápidamente llamaron a la Policía para reportar lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, no hubo personas heridas y el personal de la estación salió ileso a pesar de los segundos de nerviosismo que vivieron sin conocer de primera mano la razón del ataque.

“Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, decía el panfleto, según informaron personas cercanas al jugador.