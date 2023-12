Tino Asprilla se le va de frente a Jermein Peña por insultar a jugador del DIM; le hizo furioso reto

“Me chiflaban más a mí que a Didier que es de Medellín, del club. Solo pensé en una cosa, miré al cielo y le dije a Dios que me diera fortaleza. Si no vieron, muchas jugadas me agrandé. Me agrando cuando la gente me dice cosas, engancho, doy pases con la cara volteada, me le río a la tribuna porque vivo el fútbol. Me dicen que parezco argentino pero soy colombiano, vivo así el fútbol, de pasión”, expresó Peña.