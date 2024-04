“Todos nos hemos visto afectados y favorecidos”, Macalister Silva habla sobre la agresión de Cataño a Pestaña

“Fueron dos tiempos diferentes, un primer tiempo en donde nosotros teníamos que haber hecho más goles con las posibilidades que creamos, ya en el segundo tiempo, Pereira se tomó mucha más confianza y nos hizo retroceder, nos quitó el balón, le decía a Orlando, mi asistente en el minuto 69 que no llegábamos. Con la salida de Cataño estuvimos obligados a otro mediocentro, pero me parece que perdimos el balón y no llegábamos. Vinimos a buscar un resultado positivo y gracias a Dios lo conseguimos ante un gran equipo que no regaló nada. Nos llevamos tres puntos que nos dejan seguir soñando”, analizó el entrenador.