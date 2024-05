Tony Kroos no aguantó las lágrimas en su último partido por liga con el Real Madrid; gesto de sus hijos lo hizo llorar

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos se mostró emocionado ante su despedida del Santiago Bernabéu este sábado, en el 0-0 contra el Real Betis, agradeciendo el cariño a compañeros y afición y con el deseo de que la despedida del club sea ganando la Liga de Campeones el próximo sábado en Wembley.

“No es fácil hablar, pero solo puedo decir gracias. A todo el madridismo, al club, a mis compañeros y al estadio, siempre me he sentido como en casa. No podría pedir más. Han sido 10 años inolvidables”, afirmó en declaraciones a Real Madrid TV.

Bon c’est vrai, Tony Kroos ne jouera plus au Bernabeu 🤦🏾‍♂️😭

— Lucien BLEMOU (@blemoul) May 25, 2024

El alemán fue sustituido en el minuto 87 y el Bernabéu le dedicó la mejor de las ovaciones. Antes del partido, Kroos recibió ya un primer homenaje, igual que al terminar, aunque el momento más emocionante fue el abrazo con sus hijos en la sustitución.

Sus compañeros le realizaron diferentes homenajes al terminar el encuentro. | Foto: Getty Images

“Vienes con una sensación diferente cuando sabes que es el último partido. Pero yo me he dicho que quería disfrutar y lo he hecho en estos 85 minutos, como siempre que he jugado aquí. Es tan especial. En los próximos años, cuando no lo tenga, lo voy a notar. He estado bastante fuerte hasta el momento que he visto a mis niños”, dijo.

“Es un equipo especial, siempre he dicho que es un buen grupo. Cada uno me ha dado el respeto que merecía. No solo es un grupo de buenos jugadores, son muy buenas personas. Siempre me he sentido muy cómodo en este equipo”, añadió.

SE DESPIDE UNA LEYENDA 😓🏆|| Así fue la despedida del Santiago Bernabéu a una de sus leyendas, el volante alemán Tony Kroos, que jugó esta tarde su último partido con #RealMadrid.

Además, Kroos expresó su último deseo con la camiseta del Real Madrid. “Quería hacerlo oficial antes de este partido para que, a partir de mañana, lo podamos olvidar. La mejor manera de irme sería ganando un título”, terminó, pensando ya en la final de ‘Champions’ contra el Borussia Dortmund en siete días.

Ancelotti no se guardó elogios para Tony Kross y ya planea una temporada sin él

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió la carrera de Toni Kroos en el conjunto blanco, “muy difícil” de mejorar, después de la “despedida que merece” del Santiago Bernabéu este sábado en la última jornada de Liga contra el Real Betis (0-0), el último ensayo antes de la final de Champions.

Antes del encuentro, sus compañeros y los miembros del Betis le rindieron una calle de honor. | Foto: Getty Images

“El Bernabéu le ha dado la despedida que merece. Ha sido una gran noche, muy emotiva para él y para todos. Tenemos la suerte de disfrutarlo otra semana. Ha sido uno de los más grandes, obviamente, un gran medio, de mucha calidad, un gran carácter, con poco ego, siempre ha jugado para el equipo, muy altruista. Hemos tenido la suerte de tenerle aquí diez años”, dijo en rueda de prensa.

“Hacerlo mejor de lo que lo ha hecho Kroos en este club es muy complicado. Ha tomado una decisión muy fuerte, porque nadie lo podía ni imaginar, ha mostrado mucho carácter, despedirse así es de grande. Es una despedida de un gran personaje del fútbol”, añadió.

Por otro lado, Ancelotti fue preguntado por Nacho y por Luka Modric, quienes podrían haber disputado también su último partido en el Bernabeú. “De Nacho, de Modric, estamos esperando la decisión que quieren tomar. Falta un partido y después todo se va a aclarar”, dijo, antes de hablar de la final de Wembley el uno de junio.

“Tengo una semana para pensarlo, tenemos algunas dudas, pero hasta el viernes vamos a disfrutar de la preparación, llegaremos a tope el sábado e intentaremos ganar. Me gusta el debate, lo tendremos hasta el sábado”, afirmó sobre el posible once.

🎙️ @MrAncelotti: "El Bernabéu le ha dado a Kroos la despedida que se merece".

Tony Kroos manifestó que fue el gesto de sus hijos el que lo hizo llorar. | Foto: Getty Images

“A Bellingham le tenemos cerca de la portería mejor para nosotros. Kroos, no hay un jugador con estas características en el mercado, pero tenemos que reemplazarlo de otra manera. Tenemos medios de mucha calidad, distintas, tenemos que adaptar el juego la próxima temporada”, terminó.