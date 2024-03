Tras el ‘no’ de Neymar, filtran el nombre del famoso futbolista que pagó la fianza de Dani Alves

Memphis Depay, el héroe de Dani Alves

Horas antes de la salida de Alves, el delantero neerlandés ya había dejado claro que no rompería los lazos con quien fuera su compañero en el Barcelona durante la temporada 2021/22. “Nunca decepcionaré a mis amigos y familiares. Esto no significa que esté de acuerdo con todo lo que hacen, pero no los abandonaré”, dijo durante la concentración de Países Bajos en la presente fecha Fifa.

Depay no ha confirmado públicamente que haya puesto una parte del millón de euros de finaza, pero mostró su apoyo a pesar de las críticas. “También es importante destacar que mi hermano estuvo en la cárcel durante diez años y casi nunca me preguntaron por ello. Sin embargo, sí me preguntaron por Benjamin Mendy y Dani Alves. Ambos estuvieron involucrados en casos penales, pero eso no significa que dejen de ser mis amigos. Ellos son mis amigos”, apuntó.