Dani Alves se queda solo: Neymar le da la espalda y niega pago de la fianza, “ese asunto se acabó”

View this post on Instagram

Dani Alves tampoco saldrá este jueves

Como consecuencia de esta negativa, fuentes judiciales señalaron que la defensa del futbolista no depositó la fianza antes de las 14 horas, al cierre de la secretaría del tribunal, por lo que no saldrá de prisión este jueves aunque la depositara en horas de la tarde.

García ha afirmado que no encuentra una explicación legal para justificar la decisión del tribunal, y sobre la reacción de la denunciante a la noticia ha dicho: “Para ella ha sido un jarro de agua fría y sobre todo el no poderle dar yo una explicación en términos legales, porque soy abogada y no encontraba ninguna explicación, no encuentro una explicación legal”, dijo.