Un Brasil desarmado: esta es la lista de estrellas que no estarán ante la Selección Colombia

El proceso de Fernando Diniz al frente de Brasil se encuentra en su momento más crítico a raíz de los resultados obtenidos en octubre y las lesiones de un par de referentes que no podrán estar disponibles para visitar a Colombia en Barranquilla, este jueves, y luego verse las caras con Argentina en una nueva edición del clásico sudamericano a disputarse en el estadio Maracaná.

A principios de esta semana, e l técnico encargado hizo oficial la lista de convocados en la que se encuentran varios nombres desconocidos para quienes no siguen la actualidad del fútbol brasileño.

En el mediocampo la situación no es distinta. Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle) y el posiblemente titular Bruno Guimaraes (Newcastle) serán los encargados de surtir de balones a los delanteros en el Metropolitano de Barranquilla.

Lista de bajas de Brasil para enfrentar a Colombia

Lo que es evidente es que a Brasil le falta el brillo de otras épocas y eso se nota en los nombres que faltan en cada una de sus líneas. En defensa han dejado de llamar a Thiago Silva, actualmente en el Chelsea; y tampoco pueden contar con Eder Militao, que antes del arranque de la temporada sufrió una grave lesión en la rodilla y no volverá hasta 2024 con el Real Madrid.

El único habitual convocado que no está por decisión técnica es Richarlison, actualmente en el Tottenham de Inglaterra. “Richarlison es un excelente jugador, jugó muy bien en la principal competición del mundo, que es el Mundial, y no pudo dar lo que pudo, pero no jugó mal, especialmente el partido de ida contra Bolivia y Perú”, explicó Diniz.