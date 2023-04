Unión Magdalena y Alexander Mejía responden tajantemente a la acusación de racismo de Marco Pérez

El domingo pasado, Unión Magdalena y Águilas Doradas protagonizaron uno de los partidos más vibrantes de la fecha 11 de Liga BetPlay. En el estadio Sierra Nevada, el cuadro local se quedó con los tres puntos tras vencer a su rival por un contundente 3-1.

Ahora bien, más allá de lo ocurrido en cancha, una fuerte denuncia se hizo por parte del delantero Marco Pérez, quien en rueda de prensa acusó de racismo a Alexánder Mejía, jugador que milita en Unión. “Lo que yo vi dentro del terreno de juego y por lo cual vengo aquí es que Mejía me dijo ‘esclavo’. Esa es una palabra que en Colombia no podemos usar”, dijo visiblemente afectado por la situación tras el partido.

“Uno se siente muy triste, porque hace como dos partidos o tres, La Equidad se enfrentó con Unión y Mejía habló del fútbol colombiano, que había que mejorar mucho los árbitros, la manera como se expulsaba y todo. Pero creo que esto es más grave aún, la manera como me trata, tres veces que me dice ‘esclavo’' y me dice ‘esclavo’ delante de mis compañeros”, agregó.

Pérez pide que se castigue la actitud de su colega. - Foto: Captura video Dimayor // Twitter @UniónMagdalena

Para Pérez es normal que los jugadores atraviesen situaciones calientes dentro del terreno de juego, pero su colega traspasó los límites que lo llevaron a denunciarlo públicamente. “Son cosas que quedan dentro de la cancha. Como por ejemplo ‘vos sos malo, yo tengo la Libertadores’, pero la verdad, cuando te dicen ‘esclavo’, son cosas que no van en el fútbol y más en nuestro fútbol colombiano”, insistió.

Unión y Mejía contestan

Casi 24 horas después de este nuevo escándalo en el fútbol colombiano, el club Unión Magdalena y el jugador Álex Mejía respondieron tajantemente por medio de dos comunicados emitidos por su cuenta.

En primera instancia, el cuadro samario rechazó los señalamientos hechos por el delantero y respaldó a su jugador: “Desde Unión Magdalena rechazamos rotundamente las declaraciones emitidas por el jugador Marco Jhonnier Pérez Murillo, quien basado en la frustración por el resultado final, lanzó en contra de nuestro referente y capitán Alexánder Mejía, en la conferencia de prensa correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2023-I y en diferentes medios de comunicación, una serie de improperios que no solo buscan empañar la imagen de un jugador con una carrera deportiva exitosa y ejemplar, sino la de toda una institución”.

Para el club, las declaraciones de Pérez son producto de “la frustración vivida en el partido, teniendo en cuenta que, aun con superioridad numérica por más de 53 minutos de partido, no lograron obtener el resultado deseado”.

🚨|| COMUNICADO OFICIAL 🔵🔴



Desde Unión Magdalena S.A rechazamos rotundamente las declaraciones emitidas por el jugador Marco Pérez jugador de @AguilasDoradas en contra de la honra y buen nombre de nuestro referente y capitán Alexander Mejia. pic.twitter.com/XcM7R0uSTR — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) April 3, 2023

Una hora más tarde, Mejía también sacó un comunicado por medio de sus redes sociales. Allí el jugador rechazó “rotundamente los comentarios difamatorios” que atentan con el buen nombre, su carrera profesional y su familia.

Mejía enfatizó en que, a lo largo de su carrera, se ha caracterizado por “ser un líder” y “un ejemplo dentro y fuera de la cancha”. Además, aseguró que por su “crianza” se le ve imposible “denigrar a una persona, aún más en un tema delicado como lo es el racismo”.

El experimentado jugador dejó claro que con el comunicado solo busca aportar al fútbol, a la “igualdad, al respeto y al juego limpio”.

Comunicado Alexánder Mejía tras ser acusado de racismo. - Foto: Instagram: @13alexmejia

Por lo pronto, desde la Dimayor no se ha conocido una respuesta que se espera saber en los próximos días por medio de su boletín de sanciones. Cabe anotar que en este juego hubo varios expulsados debido a una trifulca que se formó en los últimos minutos.

En las imágenes se pudo observar un fuerte rifirrafe entre jugadores de ambos equipos, que dejó un saldo de un expulsado por parte de cada equipo. Además de estos dos jugadores, se suma una cartulina roja que se dio en el trámite del primer tiempo hacia un jugador del cuadro local.