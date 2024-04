VAR a la Liga Femenina: denuncia de Catherine Juvinao por presuntas irregularidades de Dimayor y Federación con mujeres futbolistas

“Como congresista velo por las garantías y derechos laborales, me preocupan las condiciones de la Dimayor con los clubes femeninos en Colombia para precarizar de manera flagrante sus condiciones de trabajo y las condiciones de competencia”, dijo Juvinao a SEMANA.

“Ya hay pruebas que demuestran que la Dimayor les dio instrucción a los clubes para estandarizar contratos, topes salariales, la no remuneración adicional por el uso de derechos de imagen. La duración de los contratos, una intención explícita de no aceptar patrocinios del sector público y privado”, destacó Catherine.

“Desde la dirigencia impiden la promoción de la liga femenina y que las jugadoras mujeres trabajen en mínimas condiciones de dignidad, como lo dice la ley. Para mí hay algo muy grave. La Dimayor no pueden intervenir en asuntos laborales de los clubes, es decir, violan sus propias reglas”, indica la mujer de la Alianza Verde.

Además, mencionó que WIN SPORTS habrían perjudicado el desarrollo del fútbol profesional femenino porque no transmiten los 10 partidos de fútbol a los que se comprometieron.

“La superintendencia no exige garantías, es una facultad como la de defenderse que tienen los acusados. Lo que tiene que hacer la SIC es que las garantías no sean insuficientes, no es una autoridad que trague entero. Esas garantías siguen en curso y está en análisis”, dijo Gloria Montero Cabas, Superintendente Delegada para Asuntos Jurisdiccionales · Superintendencia de Industria y Comercio.