Venezuela tomó radical decisión para el amistoso ante Colombia: Néstor Lorenzo quedó mal

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo tendrá un examen fuera de lo normal este domingo enfrentando a Venezuela en Miami. El combinado nacional preparó una convocatoria mezclada entre jugadores de la Liga Betplay y el exterior, teniendo en cuenta que, al no ser fecha FIFA, tienen prohibido el llamado a jugadores habituales como Luis Díaz, Jhon Arias, Daniel Muñoz o Dávinson Sánchez, entre otros.

Nombres como el de Macalister Silva, Álvaro Montero o Juan Camilo Hernández no habrían podido ser llamados si no fuera porque el cuerpo técnico prefirió que este juego estuviera en el calendario de la Selección de mayores.

Colombia y Venezuela se encuentran en el mismo proceso de construcción de su plantilla para la Copa América y las eliminatorias, no obstante, en la ‘vinotinto’ sí se cerraron en el sentido de los jugadores que iban a citar para este partido.

Tal como lo hicieron oficial en sus redes, el técnico Fernando Batista llamó a solo jugadores menores de 23 años para el juego del próximo domingo en la casa del Inter Miami, pensando en el preolímpico y no en el proceso de la selección mayor.

Lo cierto es que a Lorenzo no le han faltado críticas por el hecho de haber citado a jugadores que difícilmente sean llamados en convocatorias oficiales para eliminatorias o Copa América.

Vélez cuestionó a las personas que dicen que este partido se armó como “homenaje” a Macalister Silva. “Eso ya no es para decir ‘no me crean tan pendejo’, es ‘qué falta de respeto’. No lo tienen que homenajear, lo que tienen que hacer es llamarlo a la Selección. Desde hace mucho rato es el corazón, los pulmones y los riñones de Millonarios”, señaló.