Video | Con gol de Falcao García al último minuto, el Rayo Vallecano empató con Mallorca

Pero esto no terminaría así, ya que, el centro delantero colombiano, Radamel Falcao García, desde el punto penal, puso la igualdad del juego al minuto 90 + 12. Sin lugar a dudas, este tanto del Tigre alegró a todo el territorio cafetero.

Por eso, el tiro desde el punto penal se tuvo que repetir. Y, como bien se sabe, en esta oportunidad el experimentado centro delantero colombiano no perdonó. A pesar de ser locales, este empate para el Rayo Vallecano fue recibido como una victoria.

Más de la liga española, victoria del Barcelona ante el Sevilla

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Barcelona FC. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“ Hemos jugado bien, estoy contento con el juego, pudimos marcar más goles ”, dijo en rueda de prensa (en palabras recogidas por Europa Press ), donde fue cuestionado también por un Sergio Ramos, ex del Real Madrid, muy pitado en Barcelona y que hizo el 1-0 en propia puerta.

“Es un placer y me enorgullece que jugadores tan jóvenes, que han salido de la casa, que rindan y cumplan de esta manera, marcando diferencias. Gavi, Lamine, Balde, Fermín han hecho un gran partido” , incluyó.

Además, Xavi, que confió en que la lesión de Raphinha no vaya más allá del parón por selecciones, se refirió al duelo que decidirá el liderato esta jornada. “Tengo una fiesta de cumpleaños y no puedo ver el partido (Girona-Real Madrid). Que gane el mejor, podemos ser líderes o no, bienvenida es la victoria de hoy, hemos ganado y jugado bien, contra un gran equipo. Muy bien trabajado por su entrenador”, sentenció.