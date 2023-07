Video | Díber Cambindo erró dos goles insólitos en el debut de Messi; le llueven críticas en México

El insólito error de Díber Cambindo en el debut de Messi

Así fue el partido de Lionel Messi

No obstante, Messi no se iría vacío en su debut oficial con el equipo estadounidense, pues sobre el minuto 95 de juego, el astro argentino sacó de su galera un espectacular remate de tiro libre que no pudo atajar el portero rival y así darle el 2-1 definitivo a los suyos.