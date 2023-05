Video: hinchada de Liverpool le hizo antihomenaje al rey Carlos III en pleno día de su coronación

Desde las tribunas de Anfield se escuchó un sonoro abucheo al himno ‘God Save the King’.

El himno God Save the King, que sonó en honor del rey Carlos III en el día de su coronación, fue ampliamente abucheado en el estadio de Anfield, antes del partido entre Liverpool y Brentford en la 35.ª jornada de la Premier League.

Entre la represión de las huelgas de mineros de mediados de los años 1980 y la catástrofe de Hillsborough en 1989, donde murieron 97 hinchas de los Reds, los motivos del resentimiento de los hinchas hacia el Gobierno y las instituciones son numerosas.

El año pasado, antes de las finales de la Copa de Inglaterra y de la Copa de la Liga inglesa, ambas ganadas por el Liverpool en Wembley, el himno también fue sonoramente abucheado por los hinchas del Liverpool.

Los hinchas de Liverpool mostraron su descontento con la familia real. - Foto: AFP

El momento del homenaje al rey Carlos III en Anfield. - Foto: AFP

Inmediatamente después del himno nacional, la canción You’ll Never Walk Alone, himno oficioso del club, fue cantado a pleno pulmón por todos los asistentes el estadio. A pesar del riesgo de abucheos, el club había decidido emitir el himno en su megafonía, como ocurre en todos los estadios de la Premier League este fin de semana.

El viernes, en una conferencia de prensa, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se mostró diplomático sobre esta cuestión. “La postura del club es la mía. Además, es un tema en el que no puedo tener una opinión fijada. Soy alemán, no tenemos rey o reina, tengo 55 años y nunca he vivido eso”, señaló.

“Estoy seguro de que mucha gente del país celebrará la coronación. Otros no estarán interesados y a otros no les gustará. Así son las cosas y así será en todo el país”, añadió.

Liverpool fans boo the national anthem before kickoff #LIVBRE pic.twitter.com/oo2W4hXQHy — CapitalLivNews (@CapitalLivNews) May 6, 2023

Jornada sin sorpresas

Mientras el rey era coronado, Manchester City venció 2-1 al Leeds y aumenta su ventaja provisional a cuatro puntos sobre el Arsenal, segundo clasificado, este sábado en la 35.ª jornada de Premier League, con la mente puesta ya en las semifinales de Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El alemán Ilkay Gundogan anotó un doblete en el primer tiempo (19 y 27), asistido en ambas ocasiones por el argelino Riyad Mahrez. Gundogan pudo haber logrado un hat-trick, pero erró un penal (84), lo que además impulsó al Leeds a acercarse justo después con gol del español Rodrigo (85).

Pese a ese susto en la recta final del encuentro, el City tiene ya cuatro puntos de ventaja sobre el Arsenal. Los Gunners tienen ante sí la difícil tarea de vencer el domingo al Newcastle (3.º) para acercarse provisionalmente a un punto y esperar el tropiezo de los Citizens, que tienen todavía un encuentro pendiente de la 32.ª jornada.

“Jugamos un partido excepcional. Quizá no fuimos tan contundentes como solemos ser, pero no podemos olvidar que tenemos tres partidos en seis días con mucha presión mental”, dijo el entrenador Pep Guardiola, con la mente puesta ya en las semifinales de Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Erling Haaland, jugador del Manchester City. - Foto: Getty Images

Otro que sonrió fue el Liverpool (5.º), que logró vencer 1-0 al Brentford y encadena una racha de seis victorias consecutivas en campeonato, que lo acerca provisionalmente al ‘Top 4′.

El egipcio Mohamed Salah (13) anotó su gol número 100 en Anfield, único tanto del partido en el que Luis Díaz ingresó sobre los 65 minutos en lugar del uruguayo Darwin Núñez. “Significa mucho para mí”, dijo Salah a Sky Sports sobre su gol. “Me siento en casa aquí, soy feliz. Necesitamos terminar la temporada de la mejor manera posible”.

Con 35 partidos jugados, el Liverpool suma 62 puntos por los 63 y 65 del Manchester United (4.º) y Newcastle (3.º), respectivamente, que sin embargo han disputado solo 33 encuentros.

Salah volvió a marcar con Liverpool. - Foto: REUTERS

En Londres, el Tottenham se reenganchó a la lucha por puestos europeos con un solitario gol de Harry Kane (45+1) que sirvió para doblegar 1-0 al Crystal Palace (12.º).

Con ese tanto, Harry Kane alcanzó los 209 en Premier League, convirtiéndose en el segundo máximo anotador histórico de la competición al superar a Wayne Rooney (208). Por delante ya solo queda la marca de Alan Shearer, que anotó 260 dianas.

*Con información de la AFP.