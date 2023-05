Luis Díaz firmó otra buena actuación en una victoria del Liverpool que lo acerca a la Champions

Después de dos partidos consecutivos como titular, a Luis Díaz le tocó este sábado 6 de mayo iniciar en el banquillo para el compromiso entre Liverpool y Brentford.

En su lugar, Jurgen Klopp ubicó a Diogo Jota, que superó los problemas físicos y regresó directamente para ocupar su lugar por la banda izquierda del ataque.

A pesar de la ausencia del guajiro, en el primer tiempo, los reds se fueron en ventaja gracias al tanto de Mohamed Salah sobre los 13 minutos. Tras una pelota quieta, Fabinho encontró a Van Dijk entrando el área y lo puso a picar para que, con un sutil toque de cabeza, habilitara al egipcio que cayó al segundo palo.

Todo parecía encaminarse a otra victoria con buena cantidad de goles; sin embargo, Brentford ajustó las tuercas y armó una muralla en defensa para neutralizar los intentos del local.

El momento exacto en que Salah abrió el marcador. - Foto: REUTERS

Salah volvió a marcar con Liverpool - Foto: REUTERS

Klopp intentó darle variantes a su equipo desde la táctica, pero no encontró la llave para romper el cerrojo del rival.

Como consecuencia, mandó a Luis Díaz a la cancha sobre los 65 minutos, ingresando en lugar de su gran amigo en el vestuario, el uruguayo Darwin Núñez, que tuvo una tarde complicada por la cantidad de zagueros del Brentford con los que tuvo que convivir en el área.

El guajiro le dio otro aire a la ofensiva red y empezó a hacer de las suyas por la banda izquierda, abriendo espacios para poner en peligro la resistencia del Brentford.

Salah y Alexander-Arnold tuvieron las dos ocasiones más claras de Liverpool en la parte complementaria, pero no pudieron aumentar el marcador que terminó 1-0 con ese único tanto antes del primer cuarto de hora.

Klopp, sorprendido con Díaz

Antes del partido, el técnico del Liverpool habló de lo que fue el regreso a la titularidad de Díaz y la manera en la que puede aportar para el final de la temporada en la que se juegan el ingreso a puestos de Champions League.

“Estoy muy contento con la repercusión que ha tenido Luis Díaz desde que regresó de su lesión”, dijo Klopp.

Tal como fue en febrero del año pasado, el cuerpo técnico ha destacado la forma en la que el colombiano se adapta rápidamente a lo que le piden. “La mayor parte de esta temporada ha sido difícil para Luis por los problemas que ha tenido, pero desde el primer segundo que ha vuelto al campo ha jugado con una sonrisa en la cara y parecía casi que nunca se había ausentado”, agregó el estratega alemán.

Klopp abrazando a Luis Díaz - Foto: REUTERS/Molly Darlington

Aunque ante Brentford puso como titular a Jota, no indica que Díaz no sea importante para lo que viene. “Tener a Luis de regreso para esta serie particular de juegos ha sido de gran ayuda y puedes ver el impacto que tiene en sus compañeros de equipo y en los rivales”, analizó.

El final de esta temporada será la oportunidad para que recupere su mejor nivel y siga ganando minutos pensando en la próxima campaña, en la que seguramente recobrará su rol como pieza indispensable. “Nos da una amenaza diferente y aporta un perfil diferente a nuestro ataque, por eso es tan útil tenerlo de vuelta en el equipo, haciendo lo que hace”, completó Klopp.

Gracias a esta victoria, Liverpool marcha quinto de la tabla de posiciones con 62 puntos, uno menos que el Manchester United. En caso de terminar en esa posición, los reds jugarán Europa League y no Champions, es decir, habrán fracasado en uno de los principales objetivos trazados por la dirigencia.

Para evitarlo tienen tres partidos por delante ante rivales presumiblemente ganables como Leicester City, Aston Villa y Southampton.