Video | Inesperada perla del ‘Tino’ Asprilla con Ramón Jesurún durante programa en vivo

En medio del programa, el exdelantero dijo: “Presidente, lo estoy viendo, no me dé la espalda, hágame el favor”. De inmediato, al percatarse que en la transmisión en vivo lo estaban viendo, Jesurún volteó para saludar a la cámara que lo grababa.

La sorpresa en dicho momento fue máxima y, como era de esperarse, la reacción de los demás panelistas ante semejante momento no se hizo esperar. Asprilla, en medio del jocoso momento, le hizo una exigencia para el juego del próximo jueves: “Yo me voy para allá, pero no ve que no me llevaron, no tengo boleta”.