Video | Kevin De Bruyne, figura del Manchester City, ‘pillado’ de vacaciones en Colombia

La temporada 2022/2023 para el Manchester City está próxima a iniciar. Primero, el actual campeón de la Premier League deberá enfrentarse a América de México y Bayern Múnich en dos partidos amistosos, ambos que servirán como antesala de lo que será la disputa del primer título de la temporada, la Community Shield ante el Liverpool, con fecha pactada para el 30 de julio.

Posteriormente, ocho días después, el 7 de agosto iniciará la defensa del título de la Premier League visitando al West Ham United y, a partir de allí, no soltará la competencia sino hasta el parón por el mundial de Catar 2022, es por esta razón que los jugadores de dichas ligas y equipos aprovechan sus pocos días de relajación para hacer una pare en sus actividades rutinarias, buscando sacar el máximo provecho a sus vacaciones.

Tal es el deseo de estas figuras por desconectarse del mundo que salen hasta del continente en el que viven y algunos recalan en Colombia. Ese es el caso de la figura belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, quien fue visto en las playas de la Isla Cholón, situadas en las Islas del Rosario, muy cerca de la ciudad de Cartagena.

El encargado de divulgar los videos y fotos fue el también jugador ecuatoriano Gonzalo Plata, quien se desempeña en el Real Valladolid de España y que aprovechó sus redes sociales para publicar el encuentro con la figura del equipo citizen en la Premier League. Sin duda, todo un hecho anecdótico, debido a la poca regularidad con la que se ve un jugador de tal importancia en territorio nacional.

El futbolista Kevin De Bruyne, del Manchester City de Inglaterra, disfruta de unos días de vacaciones en las playas de Cholón, en la Isla del Rosario. Se le vio junto al ecuatoriano Gonzalo Plata. pic.twitter.com/JCnK9CXuIb — DeportesEH (@DeportesEH) June 20, 2022

Figura del City en aprietos

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que la “intención” del club inglés es que el centrocampista portugués Bernardo Silva “se quede” en el conjunto citizen, aunque también ha recalcado que “no” quiere “jugadores” que no quieran seguir en el equipo.

“No tengo ganas de tener jugadores que no quieran estar con nosotros. No sé lo que dirá el mercado, nuestra intención como club es que Bernardo, que es un jugador muy importante, se quede con nosotros”, señaló en la rueda de prensa de presentación del partido amistoso entre el City y el FC Barcelona en el Camp Nou del 24 de agosto para recaudar fondos para la investigación contra la ELA.

En este sentido, no quiso opinar sobre una posible llegada del internacional luso a ‘Can Barça’. “Entre dos clubes grandes como el Barça y el City siempre se habla de muchos nombres cada temporada. Aquí están Mateu Alemany y Laporta. Yo soy muy bueno en la táctica, pero de fichajes no tengo ni idea”, manifestó.

El de Santpedor regresará al Camp Nou, donde ha vivido algunos de sus mejores momentos como jugador y como entrenador. “Solamente con estar aquí te vienen muchos recuerdos, me siento en casa. Me gusta mucho volver al Camp Nou, pero cada vez que vengo me caen cuatro (risas). Estoy feliz sea la causa que sea”, subrayó.

Amistoso Barcelona vs. Manchester City. - Foto: Twitter oficial Barcelona - @FCBarcelona_es

También se reencontrará con Xavi Hernández, ahora en el banquillo culé. “Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, fue compañero, tuve la suerte de dirigirle, me ayudó mucho en el campo. Fue vital el tiempo que estuvimos juntos. Ahora tiene la posibilidad de ayudar al Barça a estar donde se merece. Estoy contento de que nos reencontremos”, afirmó.

Por último, habló de su amigo y excompañero en el Barça Juan Carlos Unzué, que padece la enfermedad y que es el impulsor del duelo de agosto entre azulgranas y citizens. “Lo único que ha perdido es su movilidad, su energía, testarudez y el ser hablador, lo veo igual. No se mueve tan rápido como antes, pero en su forma de ser lo veo igual”, finalizó.

*Con información de EuropaPress.