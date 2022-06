Video | La letal definición de Rafael Santos Borré para poner a ganar a la Selección Colombia

La Selección Colombia, en su nueva era después del fracaso al Mundial de Catar 2022, se enfrenta a Arabia Saudí, país que tiene tiquete comprado a la cita orbital y que busca duelos de preparación.

La Tricolor se midió ante los asiáticos en suelo español, con el fin de borrar todos los fantasmas del pasado y, de paso, encontrar nuevas caras para futuras convocatorias en la era de Néstor Lorenzo, técnico que fue oficializado en los últimos días para tomar las riendas.

En ese orden de ideas, el conjunto dirigido por Héctor Cárdenas salió a la cancha del estadio Enrique Roca a comerse a su rival desde los primeros minutos. Con un frente de ataque letal, la Tricolor abrió el marcador en el amanecer gracias a una de sus figuras, Rafael Santos Borré.

El ariete, que milita en el fútbol alemán, atacó el espacio dentro del área rival tras un centro perfecto de Atuesta y así lograr empujar el esférico y de paso poner el 1-0 parcial para los suyos.

Vea el gol de Borré

Con esta anotación, el delantero llegó a su primer tanto oficial con la selección absoluta de mayores, reafirmando así su brillante momento después de conseguir en los meses pasados el título de la Europa Legue con el Eintracht Frankfurt de Alemania.

En dicha oportunidad, Borré fue una de las grandes figuras de la gran final ante Rangers, ya que, anotó el gol del empate en los 90 minutos y anotó el último penal que le dio el título a su equipo que venía con una gran sequía de más de 40 años sin lograr un trofeo a nivel europeo.

El colombiano sabe que pasa por un gran momento en toda su trayectoria como profesional. Precisamente, en charla con SEMANA, el cafetero expresó su felicidad tras sus logros conseguidos y avisó lo que viene para su futuro en cuanto a su actualidad en Europa y en Selección Colombia.

Sed de gloria europea

SEMANA: ¿El título de la Europa League es el más importante de su carrera?

Rafael Santos Borré: Sí, es el más importante. Creo que va a estar en el primer lugar de mi carrera. Además, por lo que significó para el equipo, para mí y por lo que hice a nivel personal.

SEMANA: Y lo vimos llorando bastante…

R.S.: Tenía muchas emociones en la cabeza. Todo lo que me tocó vivir de niño para poder llegar a ser profesional, también un poco esa sed de revancha que tenía en Europa. Cuando llegué, muy joven, algunos equipos no me tenían esperanza. Decían que me faltaban muchas cosas. Obviamente se me vino el recuerdo de lo que acababa de vivir con la selección Colombia, que significó un golpe muy duro para mí, porque uno de mis sueños era tener la oportunidad de jugar un mundial.

SEMANA: Falcao García está a punto de retirarse y los hinchas lo perfilan a usted como el reemplazo. ¿Qué piensa?

R.S.: Radamel ha sido un ejemplo. Ojalá la mayoría de los jugadores colombianos pudiéramos ser como él, incluso en lo personal. Un hombre integral que a nivel profesional ha hecho cosas maravillosas. Fue el mejor 9 del mundo, el máximo anotador de nuestra selección. Es un orgullo muy grande que piensen eso y la responsabilidad hay que asumirla. He venido haciendo una carrera muy linda, consiguiendo grandes cosas, siguiendo los pasos de jugadores importantes. Siento que si hay un cambio generacional en el que me toque asumir esa responsabilidad, lo haré