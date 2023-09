Video | Neymar ajusta sus primeros líos en Arabia; balonazos a rivales y furia con los árbitros

Día a día y con mayor rapidez, parece que los amantes del fútbol se tendrán que acostumbrar a ver el excéntrico fútbol de Arabia, pues aunque no sea el más atractivo, con el arribo de grandes figuras desde la élite europea, este espera elevar su nivel.

Si bien, las críticas en su contra por no querer seguir en el balompié europeo donde tenía múltiples opciones no paran, este se ha mostrado, al parecer, feliz de su decisión, afirmando que “la pelota es redonda, hay arcos”.

Dichas palabras, que fueron entregadas en medio de la reciente doble fecha de eliminatoria, también fueron una crítica directa a la Ligue 1, de Francia, donde su último tiempo no fue el más ameno: “con los jugadores que han llegado, no sé si la liga saudí no es mejor que el campeonato francés”.