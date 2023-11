Video: polémica por gol que le quitaron a Millonarios y lo privó de ganar la Copa Betplay

El VAR Central, otra de las cuentas reconocidas por evaluar el desempeño de los jueces, coincidió en que el tanto de Macalister debió subir al marcador. “Disputa legal de Macalister Silva contra Robert Mejía. Utiliza su hombro que es perfectamente permitido según el reglamento desde que no haya fuerza excesiva. Es una carga. Betancur pitó falta y el VAR Kéiner Jiménez no intervino”, indicó.

En Millonarios creen que no es falta

De ese modo, los verdes se coronaron campeones, aunque la decisión arbitral del primer tiempo se mantuvo en polémica hasta en la rueda de prensa. “He visto la jugada y jugadas como esas hay 70 en un partido, y no es falta. No hubo revisión de VAR, no sé por qué. Queríamos aislarnos del árbitro, de cosas que eran ajenas a nosotros. Hoy no voy a hablar del árbitro, me voy tranquilo con mi equipo”, dijo Alberto Gamero al respecto.