Video | Sale a la luz la escena debut de Lionel Messi como actor junto al colombiano Andrés Parra

Lionel Messi no deja de sorprender a sus fanáticos en este 2023. Luego de haber tomado la decisión de fichar por el Inter de Miami, ahora el astro argentino debutó oficialmente como actor en la serie Los Protectores, que se emite por la plataforma de streaming Star+.

Aunque ya se tenía conocimiento hace unos meses de su participación en la producción, solo hasta este fin de semana salió a la luz la escena en la que Messi se personifica a sí mismo dialogando con tres representantes de futbolistas en una oficina.

Renzo ‘Mago’ Magoya, interpretado por el actor argentino Adrián Suar, es quien inicia el diálogo proponiéndole a Messi la posibilidad de llevarlo de regreso al fútbol argentino durante la época de vacaciones. “Te vas para Buenos Aires para que todos los días juegues en un club distinto de la A, de la B y de la C”, le dice Magoya.

El momento de la conversación entre el 'Mago' Magoya y Lionel Messi - Foto: Captura video @Messismo

La reacción de Messi, al mejor estilo de las estrellas de Hollywood, es de enfado por la insólita propuesta que le hace el empresario. “Me parece que sos un desubicado”, le contesta el astro argentino con tono retador e incluso llega a amenazarlo con darle “una piña”.

En ese momento entra a escena el actor colombiano Andrés Parra, que en la serie hace el papel de Reynaldo ‘Colombia’ Morán, e intenta calmar a Messi en medio de la tensa conversación. “Perdónanos. De hecho, mi abuelo fue futbolista, pero por una infección le amputaron las piernas. Perdón, Leonardo”, dice Morán confundiendo el nombre del exjugador del Barcelona y París Saint-Germain.

El fragmento del primer capítulo de la segunda temporada termina con los cuatro personajes brindando con una copa de champán y dejando de lado el supuesto negocio que no le sonó para nada a Lionel.

Messi, de vacaciones antes de Miami

Esta incursión en la actuación llega justo después de que Messi hiciera parte de las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme, quiénes lo tuvieron como invitado de lujo tanto en la cancha de Newells como en la de Boca Juniors.

Messi está aprovechando su despedida de Europa para pasar vacaciones con la familia antes de viajar a Estados Unidos para su presentación oficial con el Inter de Miami. Aunque hace unos días se llegó a rumorar que había obstáculos con la firma, en el club norteamericano ya están ultimando detalles para recibirlo.

Jorge Mas, uno de los dueños de Inter de Miami, informó el lunes pasado a un grupo selecto de medios que el club y el astro argentino habían alcanzado un acuerdo sobre los parámetros del contrato, y que se encuentran en el proceso de completar el papeleo y los trámites de visa.

Miami confirmó el martes ciertos detalles a The Associated Press, incluyendo que Messi firmará un contrato que le atará hasta el final de la temporada de 2025, con una opción para 2026. Además, Messi cobraría entre 50 y 60 millones de dólares anuales, según dijo el club el martes, pero no podrá firmar el nuevo contrato hasta julio, a la espera que expire su actual vínculo con el Paris Saint-Germain.

Lionel Messi jugando con Argentina en Miami el pasado mes de septiembre. - Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Messi, quien actualmente se encuentra de vacaciones en su natal Rosario, anunció el 7 de junio que había decidido jugar en Miami.

Su primer partido en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale será contra Cruz Azul, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano. Jugarán en el marco de la Leagues Cup, un torneo que enfrentará a equipos de la MLS y la Liga MX.

Inter Miami también confirmó el martes que incrementará el aforo de su estadio, añadiendo entre 3.000 y 3.200 butacas en las próximas cuatro semanas al llenar el espacio en las esquinas. La capacidad quedará finalmente en 22.000 espectadores.