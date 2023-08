Xavi Hernández recibió duro castigo por su rebeldía: La Liga reveló la sanción tras ser expulsado contra Getafe

En el caso de Xavi Hernández, el castigo se encuentra enmarcado en el artículo 127 del reglamento, que establece que “Protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no constituya una falta más grave, será sancionado con una suspensión de dos a tres partidos o por un período de hasta un mes”.

Curiosamente las expresiones de Xavi en la sala de prensa posterior al partido no han sido objeto de sanción , a pesar de su declaración sobre que “si este es el producto de La Liga, es una vergüenza” y su mención a una controvertida jugada.

En cuanto a Raphinha, su suspensión encuentra sustento en el artículo 121, el cual establece que “Cuando la expulsión del terreno de juego resulte de situaciones en las que el jugador no tenía oportunidad de disputar el balón, la suspensión será de al menos dos partidos”.

Además, el artículo 130 juega un papel importante en esta decisión, al establecer que “Cometer actos violentos durante el juego o como resultado directo de una acción durante el juego, siempre y cuando represente un riesgo pero no cause daños o lesiones, será sancionado con una suspensión de uno a tres partidos o por un período de hasta un mes”. No obstante, en el segundo punto del mismo artículo se establece que si la acción tuviera lugar fuera del juego y sin posibilidad de disputar el balón, la suspensión sería de dos a tres partidos.