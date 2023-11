Zinedine Zidane, cerca de volver a dirigir: este sería el ‘gigante caído’ en Europa al que llegaría

No cabe duda de que Zinedine Zidane entra en la historia de técnicos más exitosos para el Real Madrid. El onceno más grande de Europa, según su palmarés continental, ganó 3 Champions League bajo su gestión (2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018), hecho por el que se le recuerda gratamente al timonel francés, quien también portó dicha casaca en su ciclo como futbolista profesional.

El referente salió de la dirección técnica tras un segundo ciclo en el Madrid que no fue tan fructífero como el previo; sin embargo, cuenta con el respeto de todos en el radar mundial y, sin duda, es posiblemente el deseo para más de un equipo que tenga como objetivo invocar el espíritu ganador.

¿Próximo equipo para Zinedine Zidane?

El estratega, marginado de sus labores en sí desde 2021, sería el principal objetivo del Manchester United, para muchos el club más grande del Reino Unido y actual inquilino de la Premier y Champions League. Sin embargo, desde hace ya mucho tiempo atrás no volvió a ser el mismo ‘gigante’ de todas épocas.

Lejos a la era de Sir Alex Ferguson , los ‘Red Devils’ no volvieron a ser protagonistas por el título liguero. Si bien ha ampliado su palmarés en varias copas, los resultados han estado muy lejos a lo que espera el hincha, sumándole inconvenientes en materia dirigencial.

Ahora bien, de acuerdo con información divulgada por el portal The Times, Zinedine Zidane es el sueño del Manchester United para relevar sus filas, supliendo a Erik ten Hag, actual entrenador del club, que aparentemente pierde confianza de sus dirigidos.

Hay un contraste de informaciones: por un lado, los ‘Red Devils’ no tendrían afán para destituir a Ten Hag pese al terrible inicio de temporada, según talkSport, mientras que The Times sí asegura que el timonel pierde mucha credibilidad, no solo de jugadores, sino de un nuevo accionista (Sir Jim Ratcliffe), quien comprará una cuarta parte del equipo y asumirá todas las decisiones en materia deportiva.