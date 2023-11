Alberto Contador le cree al ciclismo colombiano fichando a promesa para el Eolo-Kometa

Últimamente el ciclismo colombiano no ha tenido las victorias deseadas, no obstante, los corredores cafeteros siguen llamando la atención del pelotón mundial que ve en ellos un activo importante de cara a pelear por grandes competencia en el calendario anual.

“Me gusta la montaña por las condiciones para entrenar en mi país. Pero soy polivalente y también se me da bien la contrarreloj”, sentenció el corredor sobre sus características. “Es una disciplina que hay que trabajar mucho, fui campeón nacional sub-23 de Colombia. Es un esfuerzo que me gusta afrontar, de aguante e intensidad, como en el caso de la montaña”, completó.

“El Giro sub-23 me ayudó a seguir adelante con confianza, a demostrar que las buenas sensaciones se estaban haciendo realidad. Hice una preparación muy concreta, fui de menos a más, me costaba entrar en carrera pero cada vez me iba sintiendo mejor y para competir cada día en la general tenía que estar siempre atento”, agregó.