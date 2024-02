Con espectacular esprint, Colombia celebró su tercera victoria del año en el ciclismo mundial

Más oportunidades para los colombianos

Nairo explicó que “desde días anteriores ya me sentía bastante mal” y pensaba que “había cogido una gripa” por los cambios de clima a los que se sometieron en el Tour Colombia. “Cuando regresé a casa me relajé, me hice la prueba del covid y salió positivo. Me dio muy fuerte, he estado con bastantes síntomas”, agregó.