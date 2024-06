Egan Bernal salvó el día y subió en la clasificación general de la Vuelta a Suiza; Nairo, afectado por fuerte caída

A sus 32 años, el ex ciclista en pista dio al equipo Cofidis su cuarta victoria de la temporada, y se apuntó el triunfo número 52 de su carrera profesional, el segundo en el circuito World Tour después de la etapa el año pasado en el Tour Down Under. Coquard lanzó el esprint desde lejos en las calles de Regensdorf, en la periferia de Zúrich, dominando al australiano Matthews y al belga de Lie.