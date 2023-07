“Estoy muerto”: revelan desgarrador audio que envió Tadej Pogacar en plena etapa reina del Tour de Francia

Vingegaard se pinta de amarillo

Pero con una amplia diferencia entre los contendientes, parece que no impactará en la pelea por el maillot amarillo. “No esperaba tener tan buen día. Es difícil de describir. Digamos que me siento muy aliviado. Conseguir una ventaja de siete minutos es fantástico. Sin embargo, todavía no estamos en París; quedan etapas bastante tramposas”, advirtió Vingegaard”. “Estoy seguro de que Tadej (Pogacar) va a intentar hacer algo. Quedan bastantes cosas interesantes por ver en este Tour”.