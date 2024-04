Nairo Quintana conoce su suerte tras la lesión; a SEMANA le revelaron si estará en el Giro de Italia

Cuatro meses del año son suficientes para determinar que el regreso de Nairo Quintana a la élite no ha salido como se esperaba. El corredor, que volvió a Europa para ser parte activa del Movistar Team, ha sufrido afectaciones de salud que le han impedido desempeñarse como esperaba .

Movistar Team también precisó que el calendario que se tenía pactado se afectó, estropeando la preparación para el Giro de Italia: “Con vistas a garantizar una total recuperación, Nairo no competirá en su próxima cita programada, el Tour of the Alps. Su calendario posterior será comunicado en próximas fechas”.