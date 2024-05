Nairo Quintana no se asusta y mandó certero aviso a Pogačar para la última montaña del Giro

Antes de iniciar el Giro de Italia dijo que su mejor versión se vería en la tercera semana, s in embargo, en la segunda ya se estaba metiendo en las fugas y supo escalar algunos puestos en la clasificación general.

“Siempre hay mucha simpatía y admiración por estos campeones, esta nueva generación, me divierte y me siento contento de hacer parte de este grupo; se les respeta y admira, pero también me gustaría ganarles”, señaló el colombiano en declaraciones para Caracol Sports.