Tadej Pogačar sin filtro: sentencia a Egan Bernal y sus rivales para el Tour de Francia 2024

Con 25 años y una gran carrera por delante, señaló que volver a conquistar la carrera francesa luego del doblete en 2020 y 2021, es algo que desea, pero no lo afana: “No solo este año, sino todos los años. No siento demasiada presión, todavía soy bastante joven, pero tengo mucha hambre de ganarlos algún día”.

Conquistar su primer Giro de Italia

“Prefiero no perseguir récords, pero me atraen mucho los nuevos retos y, sobre todo, hacer carreras que nunca antes he hecho. No es ningún secreto que quería ganar este Giro, y disputar etapas con la maglia rosa también ha sido especial. Dejaré que los historiadores se encarguen de los registros”, finalizó sin pretensiones demasiado grandes hacia su futuro.