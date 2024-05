¿Tour o Vuelta? Nairo Quintana hace oficial la otra grande que correrá este año

Nairo ilusionado con ganar en el Giro

Más allá que la clasificación general está muy lejos de su alcance, Nairo se muestra contento con lo hecho hasta ahora en el Giro. “Un balance bueno, he venido poco a poco recuperando las piernas en el inicio del Giro, he venido tomando muy buena condición, día a día me he venido sintiendo mejor y apostarle un poco la experiencia al equipo ”, indicó.

Nairo tiene como objetivo celebrar en el Giro una victoria de etapa, aprovechando que todavía quedan varias opciones en la montaña. “Lo intentaré, con muchas ganas y motivación, no sé si salga o no, pero lo voy a intentar, me he venido sintiendo bien, he venido tomando un buen ritmo de carrera, una buena adaptación en la carrera. Esperemos que el polen y las alergias bajen y podamos tener nuestro físico al 100 %”, sentenció.