Video | El impresionante embalaje de Juan Sebastián Molano para ganar el Gran Premio de Denain, en Francia

El ciclista Juan Sebastián Molano del UAE Emirates consiguió un nuevo triunfo en su carrera y le entregó otro trofeo más al país, luego de coronarse como el mejor del Gran Premio de Denain, segunda prueba de la Copa de Francia de ciclismo.

El pedalista colombiano fue el primero en cruzar la meta luego de un recorrido de 192,7 kilómetros en el norte de Francia, consiguiendo así su segunda victoria en esta temporada, luego de haber conseguido una etapa en el Tour de los Emiratos Árabes.

El pedalista de 28 años tuvo la fuerza suficiente para vencer en el esprint final al neerlandés Tim Van Dijke del Jumbo Visma y belga Timo Kielich del Alpecin, y quienes completaron el podio de la carrera.

El colombiano dejó en el segundo lugar a Tim van Dijke (NED/Jumbo-Visma) - Foto: Getty Images

El grupo estuvo compacto a falta de 10 kilómetros para meta; sin embargo, estos tres pedalistas, más el noruego Edvald Boasson Hagen del Total Energies y el danés y compañero de Molano, Mikkel Bjerg, lograron separarse aprovechando el pavés, ventaja que les permitió disputar el embalaje final en el que Molano logró ser el más rápido y coronarse como el mejor de la competencia.

Los tres se habían destacado en cabeza, junto al noruego Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) y el danés Mikkel Bjerg (UAE Emirates), en el último tramo de pavés, a diez kilómetros de la meta. Conservaron unos segundos de ventaja sobre lo que quedaba de pelotón, antes de disputarse la victoria al esprint.

Clasificación del Gran Pemio de Denain:

1. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Emirates) en 4h37:54.

2. Tim van Dijke (NED/Jumbo-Visma) m.t.

3. Timo Kielich (BEL/Alpecin-Deceuninck) m.t.

4. Edvald Boasson-Hagen (NOR/TotalEnergies) m.t.

5. Mikkel Bjerg (DEN/UAE Emirates) a 5 segundos.

El corredor cafetero se quedó con el embalaje final. - Foto: Getty Images

Egan Bernal se despide de Colombia con nostálgico mensaje: “Han sido una chimba”

Tras un 2022 en el que Egan Bernal sufrió mucho por un accidente en el inicio del año que lo privó de competir al nivel que este anhelaba, se esperaba que luego de una sorpresiva recuperación para 2023 regresara la mejor versión y se le viera luchando con los mejores de la escena: Tadej Pogačar, Primož Roglič y Remco Evenepoel. Por el momento, nada de esto ha sido posible, pero hay esperanzas de que sea pronto.

Según lo publicado por él mismo en su cuenta personal de Instagram, además de la oficialización de su segunda carrera del año por parte de su equipo, Ineos Grenadiers, ya está a punto para completar el calendario que se le estipule. A través de un nostálgico mensaje, hizo saber que le cayó bien estar en Colombia durante un tiempo, pero que ya es hora de partir: “¡Estos últimos días en Colombia han sido una chimba!”.

A la par de esto, relató de manera rápida lo que pasó en el último trimestre donde se le vio haciendo un fuerte proceso de rehabilitación con profesionales del país: “Después de otra vez no poder montar 3 semanas por una caída tonta en Argentina, iniciamos un proceso de entrenamiento en el que ha habido altibajos, pero siempre con la mentalidad de volver a mi mejor versión”.

Egan Bernal participará en la Vuelta a Cataluña. (Photo by Maximiliano Blanco/Getty Images) - Foto: Getty Images/Maximiliano Blanco

Buscando el apoyo de la gente que siempre ha estado con él en los momentos más difíciles, agregó que no es un superhéroe y en lo que resta de la temporada, espera tener la mejor versión de un deportista que se esfuerza al máximo: “¿Saben por qué? Porque he tenido la ayuda de mucha gente (mi familia, mi equipo, amigos, doctores, fisios, etc.). No soy supermán, pero quiero inspirar gente. Quiero estar en mi mejor versión y quiero que me acompañen en este proceso”.

Bernal lanza esta esperanzadora comunicación horas después de que se intuyera que ya está listo para volver a la competencia. La razón para pensar eso es que la escuadra británica de la que hace parte dijo que tomará la partida en la Vuelta a Cataluña, competencia por etapas que se desarrollará en suelo español entre el lunes 21 de marzo y el 26 del mismo mes.

El propio Ineos Grenadieres, equipo del escarabajo, confirmó su participación en esta competencia, desmintiendo a los organizadores de la Settimana Internazionale Coppi y Bartali, carrera que se disputa en Italia y que había anunciado con bombos y platillos la presencia del ganador del Tour de Francia 2019.