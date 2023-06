Tras la polémica por los cambios, esta es la decisión de Nacional sobre Autuori

Antes de que Millonarios terminara siendo campeón de la Liga BetPlay 2023-I, al superar 3-2 a Atlético Nacional en los penales, el tiempo reglamentario dejó una polémica entre los jugadores del equipo paisa y el técnico brasileño Paulo Autuori.

A los 89 minutos, el cambio de Jhon Solís y Brahian Palacios se demoró y solo terminó entrando el primero de ellos por el volante Nelson Deossa.

Palacios iba a ingresar por el delantero Jefferson Duque, pero esto no terminó pasando. No obstante, lo más curioso se dio en el tiempo agregado, cuando Autuori iba a enviar al campo de juego a los volantes Jarlan Barrera y Jhon Duque. Los llamados a salir eran Sebastián Gómez y Nelson Palacio.

Los jugadores le dieron indicaciones a Autuori para que hiciera otros cambios. - Foto: Win Sports

En el primer momento que se iba a hacer la variante, llegó el lateral derecho Yerson Candelo y se aguantó la sustitución. Minutos después llegaron Dorlan Pabón, Solís y Danovis Banguero a hablar con el entrenador.

En ese instante se pudo ver a Dorlan Pabón dándole indicaciones al orientador y, por ende, se terminó tomando otra decisión por parte del cuerpo técnico. Barrera y Duque ingresaron al campo, pero no por Gómez y Palacio, sino que lo hicieron por Solís y Cristian Castro, quienes solo disputaron parte de la segunda etapa.

Lo que dice la directiva

Esto generó un ambiente de crítica a Autuori por la falta de autoridad sobre el plantel que dirige; pese a que la hinchada verdolaga está pidiendo que cesen al brasileño, la directiva de Nacional tiene su propia postura.

Al ser consultado por SEMANA, un dirigente del cuadro antioqueño respondió a la pregunta de si Autuori sigue que “yo creería que sí, de nuestra parte él vino con un contrato de dos años”. Y agregó que el brasileño, que llegó a finales de 2022, “tiene todo el respaldo”.

La explicación del entrenador

“La confusión tiene que preguntarle a otras personas, no fue mía. Estaba muy claro lo que íbamos a hacer. No puedo hablar porque no fui yo el responsable”, explicó Paulo Autuori avivando más la polémica de un posible rompimiento de relación con sus jugadores.

Autuori este semestre ganó una Superliga. - Foto: DIMAYOR

“Uno cuando analiza, fue un error grave, mío no fue. La idea de quién iba a salir estaba clara y anotada. No puedo permitir hablar de eso, no puedo. Uno ve el histórico y ve si han pasado cosas así, para mí el deporte es lo más importante. Porque puede hacer que un país crezca a nivel de educación con deporte. Mi país necesita eso”, dijo el técnico brasileño al finalizar la rueda de prensa.

Hasta ahora Autuori ha recibido críticas por el funcionamiento del equipo y por hechos como el de los cambios, pero este semestre levantó la Superliga ante el Deportivo Pereira, fue finalista de la liga y también metió al elenco antioqueño en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Apoyo a Jarlan Barrera

Autuori también tuvo palabras para el volante creativo Jarlan Barrera, quien falló el último penal de Nacional en la tanda que definió a Millonarios como campeón del fútbol colombiano en el primer semestre.

Jarlan Barrera, botó el penal más importante de la serie con Millonarios - Foto: Win Sports

“Mi mirada se centró en el ser humano. Esto pasa en la vida y tenemos que estar preparados. Hablé con Jarlan delante de todos. Vivimos entre alegrías y tristezas. El fútbol es generoso y te permite un cambio inmediato. No puede quedar destruido porque ha hecho cosas que nadie va a borrar”, señaló el entrenador de 66 años.

Producto de su fallo, el samario Barrera ha recibido fuertes críticas en redes sociales, incluso, parte de la hinchada de Nacional ha pedido que salga de la institución.