Paulo Autuori explica la polémica con los cambios de Nacional en la final ante Millonarios

Nacional perdió la final más importante de su historia frente a su archirrival, Millonarios.

En el trámite del juego, el verde paisa empezó ganando con anotación de Jefferson Duque al minuto 31 y solo hasta el 70, Andrés Llinás empató el encuentro que forzó a la definición desde el punto penal.

Desde ahí, fallaron Dorlan Pabón, Cristian Zapata y Jarlan Barrera por los visitantes al Nemesio Camacho El Campín y solo anotaron Danovis Banguero y Jefferson Duque.

Millonarios y Nacional contarán con los jugadores de Selección Colombia en la vuelta de la gran final.

“Esto es así, fútbol. El fútbol es vida y necesitamos vivir entre alegrías, tristezas. Nos quedamos tristes. Sentimos que hemos logrado cosas. No cambia nada así fuéramos los campeones. Es un proceso.”, indicó Paulo Autuori finalizado el partido.

Jarlan salió visiblemente afectado después de errar su cobro, que hubiera significado dejar con vida a su equipo para el título.

“Mi mirada se centró en el ser humano. Esto pasa en la vida y tenemos que estar preparados. Hablé con Jarlan delante de todos. Vivimos entre alegrías y tristezas. El fútbol es generosos y te permite un cambio inmediato. No puede quedarse destruido porque ha hecho cosas que nadie va a borrar”, señaló el entrenador de 66 años.

Millonarios vs Nacional en la gran final de vuelta del fútbol colombiano

Por los azules, Jader Valencia y Luis Carlos Ruiz, erraron, pero convirtieron Jorge Arias, Juan Carlos Pereira y Larry Vásquez. Millonarios consiguió su estrella 16.

“Nacional tiene que dar un paso más y añadir otras cosas. Lo más importante es la deportividad y quiero felicitar a Millonarios por el logro conseguido en este momento. Felicitar a Millonarios y a todos, esto es fútbol. Solamente se es grande cuando se reconoce en los momentos de perdida y se valora a los rivales”, señaló el timonel brasileño.

Sin embargo, más allá del título en el trámite del partido quedó sembrada una polémica. Los cambios en Nacional. Primero el del minuto 62. Autuori sacó a Tomás Ángel y mandó al campo a Cristian Castro queriendo cerrar el partido.

“Lo de castro, Tomás tenía tarjeta amarilla. Nos queda dificultad de tener el balón”, explicó Autuori.

Luego sacó a Nelson Deossa por Jhon Solis y en los cambios finales llegó la polémica. Dorlan Pabón y Yerson Candelo se acercaron a Autuori y le pidieron hacer cambios diferentes a los que tenía en mente.

Al campo de juego ingresaron Jarlan Barrera y Jhon Duque, en cambio, de Castro y Solis que hacía poco estaban en el partido.

Millonarios y Nacional jugaron una final discreta en la Liga Betplay 2023-I.

De inmediato las redes explotaron. El técnico careció de autoridad completa, se retrasó el partido y quedó en entredicho el juego limpio de Nacional.

“La confusión tiene que preguntarle a otras personas, no fue mía. Estaba muy claro lo que íbamos a hacer. No puedo hablar porque no fui yo el responsable”, explicó Paulo Autuori avivando más la polémica de un posible rompimiento de relación con sus jugadores y agregó.

“Uno cuando analiza fue un error grave, mío no fue. La idea de quién iba a salir estaba clara y anotada. No puedo permitir hablar de eso, no puedo. Uno ve el histórico y ve si han pasado cosas así, para mí el deporte es lo más importante. Porque puede hacer que un país crezca a nivel de educación con deporte. Mi país necesita eso”, dijo el técnico brasileño para finalizar la rueda de prensa.

Autuori también explicó que Nacional cometió muchos errores.

“Perdíamos pases muy sencillos en los dos partidos. Agarrábamos y perdíamos el balón. La idea era subir más.”, finalizó en la rueda de prensa posterior al partido.