Ahorrar energía paga el doble, la propuesta de campaña de Aciem en medio de niveles bajos de embalses por Fenómeno del Niño

Para Aciem, si no se presentan lluvias grandes, los embalses continuarán su descenso de forma crítica , aseguró el Ingeniero Daniel Enrique Medina, Presidente del gremio, que, además, recordó la advertencia que hizo desde septiembre del año pasado, de adelantar un plan de choque para minimizar el riesgo de racionamiento.

Racionamiento puede ser inminente

1. No es un juego. La primera realidad de la cual se puede arrancar para enfrentar la situación es tener claro que no se trata de un juego, por lo tanto, hay que encarar el hecho que Aciem describió de la siguiente manera: “Con los bajos niveles de lluvia que ha tenido el país y los niveles de generación térmica actuales de 110 GWh-día, los embalses están consumiendo 50 GWh-día, es decir, cerca del 50% de lo que reciben lo cual es delicado puesto que si no aumentan las lluvias se tendría racionamiento de energía”.