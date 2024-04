Canadá necesita personas para trabajar desde casa y paga más de 30 dólares por hora

No cabe duda de que Canadá se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos más apetecidos por los ciudadanos de otros países, debido a que es un país que brinda constantemente excelentes oportunidades laborales y académicas.

¿Qué perfiles están buscando?

* Remote operated vehicle (ROV) operator

* Geomatics technician - remote sensing

¿Cómo aplicar a estas vacantes laborales?

Las personas interesadas en postularse a estas convocatorias deben ingresar a la página web oficial de Job Bank , buscar las oferta de empelo que más se acomode a su perfil profesional, seleccionar la vacante y aplicar de manera on line .

Cabe mencionar que la plataforma recalcó que si no está autorizado a trabajar en Canadá, no presente la solicitud. El empleador no responderá a su solicitud. Solamente se pueden postular a estos trabajos si cumple los siguientes criterios: