Con estos resultados, Colombia se convierte en el país de la región con los peores registros en desempleo y uno de los más afectados en el mundo. Varios analistas han identificado que entre las razones de esta situación están la inflexibilidad del régimen laboral que provoca una enorme informalidad y reduce la cobertura en seguridad social para un amplio sector de la población. Si bien es difícil pensar que todos estos problemas se pueden acabar ‘por ley’, un avance indiscutible sería lograr que el Congreso por fin aborde la discusión y se pueda corregir el problema de inflexibilidad laboral en el país. Se trata de una discusión muy impopular, que tiene en contra a muchos sindicatos y a sectores que buscan mantener sus privilegios a costa de que otros colombianos sigan en la informalidad. Pero aunque no es popular, es prioritario.

“La flexibilización laboral se ha vendido como una forma de bajarle el salario a la gente”, dice el experto en temas legislativos Javier Hoyos Arboleda, pero asegura que eso no es cierto. Se trata de buscar un sano equilibrio entre asegurarles a las personas unas condiciones dignas de empleo sin que para las empresas se convierta en una costosa carga que les impida su desarrollo. De hecho, muchos expertos atribuyen el alto nivel de informalidad laboral, que en el país es de casi el 50 por ciento, a las pesadas cargas que se han impuesto al trabajo formal y que llevan a muchas empresas a limitar su contratación.

Entre los cambios que plantea para incluir en una reforma laboral que flexibilice la contratación, Hoyos asegura que se debe tener en cuenta la contratación por horas, la eliminación de excesivas cargas parafiscales y la ampliación de la cobertura en seguridad social.

Este modelo no es nuevo: funciona en Estados Unidos y parte de ofrecer una buena remuneración para el asalariado, que a la vez le garantiza el pago de su seguridad social. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, ha sido uno de los abanderados en plantear este modelo de trabajo por horas para actividades agropecuarias, ya que, por un lado, mejoraría el ingreso de los trabajadores del campo y, por otro, facilita el pago de la seguridad social. Actualmente, en el sector agropecuario se registran las mayores tasas de informalidad laboral, cercanas al 86 por ciento.

Renta básica o reorganizar los subsidios

En las últimas semanas, y a raíz de la pandemia, algunos congresistas han llamado la atención sobre la necesidad de establecer en el país una renta básica para los más pobres. Uno de los senadores de la Alianza Verde, Iván Marulanda, ha sido abanderado de esta iniciativa, que ha planteado en varios escenarios y ya tiene el aval de los congresistas de su partido. Por eso será uno de los temas de discusión en esta legislatura que comienza.

El Gobierno no ha rechazado de plano esta idea de garantizar un ingreso mensual a las familias que de otra manera no tendrían cómo sobrevivir en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se parte de cero: por más de 20 años en Colombia se han creado distintos programas de subsidios que podrán servir de base para una mejor estructuración de esta iniciativa de renta básica.