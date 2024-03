“Colombia tiene grandes oportunidades”: Núria Vilanova, relacionista pública y directora de Atrevia, comparte con SEMANA su visión de país

SEMANA: Usted funda Atrevia hace 35 años. ¿Cómo logró una joven de apenas 23 años hacer empresa en España?

Núria Vilanova: Tuve la suerte de empezar a trabajar muy joven, a los 18 años, y estudiar Periodismo en la universidad. No acabé. También hice Económicas. O sea, casi una carrera y media. Al terminar, con 23 años, tenía ya experiencia y empecé a cuestionarme cómo las empresas manejaban su imagen en los medios. Y noté que les costaba transmitir sus mensajes. Esto en una época en la que, en España, la figura de director de comunicación no existía. Normalmente, era el presidente o el CEO de la empresa quien asumía esa función. En ese vacío vi una oportunidad.

SEMANA: ¿Le costó abrirse paso en un medio dominado por hombres?

N.V.: Existe la excepción y existe la norma. Seguramente en esa época fui una excepción. Y cuando eres una excepción, encuentras mil barreras. Algunas veces me decían que preferían entenderse con señores, pues además de ser joven, era mujer. Entonces tenía un gran reto: cuando una compañía me ponía en las manos una materia tan sensible como la comunicación, era una gran oportunidad, pero también un gran riesgo. Si te equivocas puedes provocar una crisis o arruinar las acciones en bolsa. Eso me generó gran sentido de la responsabilidad. Esto no puede salir mal, me decía. Y esa fue una oportunidad maravillosa para entender las necesidades de los decisores de las compañías. Empecé de cero, asesorando en materia de comunicación, medios y crisis, pero también haciendo publicaciones o revistas que esas compañías necesitaban.

Núria Vilanova, Presidenta de Ceapi. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

SEMANA: Atrevia suena como atrevimiento, ¿no?

N.V.: Totalmente. Se necesita atrevimiento para hacer las cosas. Atrevernos nos ayuda a anticiparnos. A tener una visión mucho más clara. Identificar cuáles son las oportunidades y los terrenos donde una empresa y una marca pueden liderar y conocer realmente las necesidades de las personas. También nos lleva a innovar y a arriesgar, como lo hice con mi empresa: entendí que a veces ser una excepción a la regla te da una visibilidad y convertí esa visibilidad en oportunidad.

SEMANA: Jaime Gilinski, en el prólogo de su libro, la llama una activista del cambio. ¿Usted cómo se define en realidad?

N.V.: Bueno, si hay un activista del cambio, es Jaime Gilinski. No conozco a una persona más visionaria y con una ambición más positiva de hacer cosas grandes por su país. Más que una activista del cambio, soy una persona que entiende que la comunicación ayuda a mejorar el mundo, a que se entienda mejor. Cuando comencé y me sentaba con una empresa le decía: ¿qué tienes para comunicar? Ahora, la pregunta es: ¿qué necesitas comunicar? Hoy no importan tanto las características del producto, sino lo que está detrás de una marca, lo que significa para la gente, cuáles son sus valores y cómo funcionan como actores sociales.

SEMANA: Hoy en día se dice que vivimos una enorme paradoja: cada vez estamos más interconectados, pero nos comunicamos menos…

N.V.: Es un reto evolutivo. Estamos genéticamente preparados para evolucionar. En eso que vivimos ahora hay cosas positivas y negativas. Aún nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías y a crear mejores hábitos de consumo. Pero, como en otros momentos de la historia, hay que convertir esas transformaciones en oportunidades. En este caso, de acceso a la información. Entonces, pese a que implican riesgos, es una oportunidad para comunicar más y mejor, especialmente a las empresas, para que dialoguen con sus comunidades.

SEMANA: Los consumidores también han cambiado, en parte porque las redes sociales han democratizado la comunicación. ¿Cómo lo analiza usted?

N.V.: Ha sido muy bueno, porque le ha dado la voz al usuario. Y ha llevado a las empresas a comunicarse mejor con sus consumidores, reconocer públicamente, en caso de equivocarse. Que alguien comparta en redes una inconformidad es, al mismo tiempo, una oportunidad de solucionarlo. Siempre digo que cualquier empresa puede cometer un error, pero solo las grandes empresas saben convertir ese error en una oportunidad.

Nuria Vilanova dice que Colombia tiene gransdes oportunidades. | Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: Una de las bases regionales de Atrevia es Colombia. ¿Por qué apostó por nuestro país?

N.V.: Colombia tiene grandes oportunidades. Cuando hablo con empresas de Estados Unidos, algunas de las cuales han vivido muy de espaldas a América Latina, me dicen: háblame de Brasil, de México y de Colombia. Es curioso cómo Colombia, que no tiene ni la población de México ni la de Brasil, está siempre en esa línea de los países que importan. Este es un país con muchos años de democracia, con instituciones fuertes, buen nivel de educación y ese nivel es mejor que el de otros países de la región. También un buen nivel de emprendimientos, de unicornios, de startups con capacidad de escalar. Y un espíritu que no ves en otro lado. Y todo eso en medio de tantas dificultades, de violencia, por ejemplo, por las que han pasado. Pero allí están los colombianos, que tienen grandes como Shakira, como Gabriel García Márquez, como Fernando Botero.

SEMANA: Precisamente, este año Colombia será sede de un encuentro, liderado por usted y Atrevia, en el que se esperan a los más grandes empresarios de la región y de España. Cuéntenos de qué se trata…

N.V.: Se hará por primera vez en Cartagena, en junio, de la mano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, que presido. Al encuentro queremos traer a 450 empresarios, con los empresarios colombianos como anfitriones. En el Consejo Empresarial los socios solo son presidentes, CEO o miembros de empresas familiares. Queremos que estén los que deciden. La idea es traer líderes de muchos países, no solo de América Latina y España, y aprovechar la oportunidad para contar lo mejor de Colombia, un país que parece tener una respuesta para casi todos los grandes temas que preocupan al mundo: la energía, la agroalimentación, el medioambiente, la minería, el turismo. Queremos mostrar que de Colombia solo se conoce la punta del iceberg de su enorme potencial, pues además tiene algo muy importante, gente joven, un factor que empieza a pesar en grandes economías como las de China, Estados Unidos, Corea, Japón.

Núria Vilanova. | Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: En este encuentro también habrá espacio para hablar de los territorios…

N.V.: Sí, será una mesa a la que invitaremos a los nuevos alcaldes. Se llamará Nueva Colombia, aprovechando que hace poco ha habido elecciones. La idea es que ellos nos cuenten su visión de país y cómo ven a Colombia y el mundo empresarial, y cómo pueden actuar sobre ello.

SEMANA: Dice que usted apuesta por la transformación social competitiva. ¿En qué consiste?