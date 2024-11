¿Por cuánto tiempo se devolverá el IVA?

La devolución del impuesto a las ventas o al valor agregado se mantendrá mientras los hogares cumplan con los requisitos establecidos en la ley. La devolución seguirá vigente siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal.

¿Si lo excluyen de Familias en Accio´n también lo excluyen de la devolucio´n del IVA?

No. La devolución del IVA depende estrictamente de la focalización determinada por el Sisbén y no de los programas sociales vigentes en el país.

¿Si un hogar recibe la devolución del IVA, pierde el subsidio de otros programas?

No. La devolución del IVA en favor de la población más pobre y vulnerable no es un programa social, sino un esquema que busca mitigar la regresividad del impuesto. Por lo tanto, los demás subsidios que puedan llegar a tener los hogares no serán modificados o retirados.

¿Una persona que vive en el campo recibe lo mismo que una de la ciudad?