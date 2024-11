Los riesgos persisten, pero los modelos evolucionan y los mercados se dinamizan en esta segunda ola. El crecimiento exponencial de la economía digital ha llamado la atención de inversionistas, gobiernos y autoridades para que funcionen como un medio para el intercambio descentralizado de bienes, servicios y activos en los mercados. De hecho, desde gobiernos, como Venezuela con el petro, hasta Facebook con libra, han creado monedas virtuales. La primera lo hizo ante la pérdida de valor del bolívar y las dificultades para transar dólares. La segunda, para participar en un negocio gigantesco con una base de usuarios de más de 2.000 millones de personas en el mundo. Sin embargo, también otras movidas muestran la dinámica. PayPal, que procesó US$222.000 millones en pagos en el segundo trimestre de este año, anunció que permitirá la compra y venta de criptomonedas en su plataforma, como ya lo habían hecho Square Inc. y la firma de aplicaciones de comercio de acciones Robinhood Markets Inc. También, países como China y Japón quieren picar en punta en cuanto a establecer monedas virtuales.

“Aunque es un activo no regulado, no quiere decir que sea ilegal. A pesar de las dificultades que hemos tenido, hemos abierto y hecho una ardua interlocución con las entidades públicas, haciendo claridades jurídicas hacia la posición del sistema bancario en cuanto a las prohibiciones que se establecen. Actualmente operamos con fintechs, que nos han abierto las puertas para desarrollar sistemas transaccionales de recaudo y de inspección de fondos hacia el mercado”, agrega Beltrán.

Está claro que los ahorros del público no van a estar invertidos en criptoactivos. No serán un activo admisible de inversión para un fondo de pensiones o una compañía de seguros, pues no se ha logrado solucionar la volatilidad del mercado y la especulación con esas monedas.

La idea es permitir el uso del sistema financiero para comprar o vender un criptoactivo, como se hace en Amazon o en Mercado Libre. Son procesos de cash in (volver criptoactivos dinero), o cash out (tener criptoactivos y volverlos pesos). La Uiaf y la Dian van a estar encima de las transacciones para comprender quién, cómo, cuándo y dónde hacen las operaciones, y definir su trazabilidad.

Los criptoactivos en Colombia se reconocen como activos, no como una moneda. Por lo tanto, se deben declarar en la renta. Además, no se permite que los exchange sean bolsas de ahorro o de depósito ni capten dinero.

Mauricio Toro, representante por el Partido Verde; Jorge Castaño, superintendente Financiero, y Alejandro Beltrán, de Buda.com

Dinero conoció que entidades como el Banco de Bogotá y Bancolombia hacen los análisis para participar en la ‘arenera’, lo mismo que Buda.com. Se espera, además, que lleguen otros jugadores, como las sociedades especializadas en pagos y depósitos electrónicos (Sedpe).

Las discusiones de corto plazo

A pesar de los avances, la situación está polarizada: por un lado, los promotores buscan que el Gobierno abra el mercado con mínimas restricciones, acepte rápidamente los criptoactivos y deje de estigmatizarlos, como ellos perciben; por otro lado, autoridades que quieren avanzar en forma conservadora, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado y las posibilidades de que en un escenario opaco las operaciones estén inmersas en actividades ilegales.

Una de las mayores controversias en esta etapa tiene que ver con que la ‘arenera’ se hace con entidades del sector financiero y los exchange deben llegar acompañados de ellas y no solos.

Sin embargo, no es la única. Una de las más relevantes se pregunta si se trata de una moneda o no, pues eso tiene una rigidez constitucional. De hecho, incluso para hablar de criptomonedas, las autoridades han preferido referirse a criptoactivos, que tienen un tratamiento jurídico distinto. No obstante, esto abre nuevas preguntas: ¿Quién es el supervisor?, ¿quién responde por los consumidores, no solo financieros sino de otras operaciones donde no intervienen los bancos?, ¿se trata de movimientos comerciales o financieros?, ¿cuál es el nivel de certidumbre de esos activos?, ¿cómo lo vigilará el Gobierno para que no se preste para actividades ilegales?, ¿cómo será la estructura tributaria?, ¿quién vigilará y cómo será el esquema de competencia?, ¿cómo será el manejo de la protección de datos?

Incluso, algunos consideran que la regulación debe venir por medio de las ‘areneras’ o circulares, pero no de proyectos de ley, porque se trata de un fenómeno dinámico.

La buena noticia es que Colombia ya empezó la discusión para regular e incorporar estos activos digitales a su economía de una manera más controlada, en medio de la volatilidad de los mercados, pero también de la dinámica mundial. Ahora no hay que dejar empantanar la discusión y prepararse rápidamente para no quedarse con el pecado y sin el género.