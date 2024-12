Con la idea de lograr que durante su gestión, que empezó en enero pasado, se pueda convertir a la CAN en una organización del siglo XXI, el actual secretario de la Comunidad, Jorge Pedraza, anunció que ha iniciado las tareas de lobby y diplomacia para lograr que Chile retorne a la organización, que abandonó el acuerdo desde 1973. En igual sentido dijo que si bien el gobierno venezolano fue el que tomó la decisión de retirarse del bloque comercial y económico, es claro que apenas vuelva a los cauces institucionales, la CAN será el escenario natural para que Venezuela retome la normalidad económica, comercial y productiva.

Pedraza, que ejerció como senador de la república durante 24 años, aseguró que la entidad sigue jugando un rol clave en muchos aspectos. Puso algunos ejemplos del rol clave. La CAN estuvo atenta a la declaratoria de emergencia nacional en Colombia, por cuenta del hongo del banano que afectó algunos cultivos en La Guajira. Según Pedraza, el comercio de banano desde los países de la CAN es importante y solo las exportaciones de Colombia llegan a US$880 millones y las de ecuador superan los US$3.000 millones. Las entidades de la comunidad se articularon con las autoridades colombianas para impulsar las medidas de protección de los cultivos en toda la región y para enviar el mensaje de que se estaban protegiendo estos cultivos, pues podrían verse afectadas las exportaciones de esta fruta desde la CAN.