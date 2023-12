En noviembre la inflación habría vuelto a subir. Aquí le explicamos por qué

Sin embargo, las expectativas para noviembre son más complejas. Es posible que el penúltimo mes del año traiga sorpresas en materia de precios. Las cifras de octubre, por distintas razones, no sumaron cargas que venían en meses anteriores u otras que apenas entraron en operación en noviembre. Por ejemplo, en octubre el Gobierno no aumentó el precio de la gasolina –en plena época electoral, con elecciones regionales–, quitándole presión al índice de precios al consumidor (IPC). Pero ya para noviembre lo subió 600 pesos, llevando el precio del galón a cerca de 14.500 pesos. Asimismo, desde noviembre entraron a regir los impuestos llamados saludables, que gravan los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, y cuya medida está incluida en la reforma tributaria de 2022.

Por su parte, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, asegura que el incremento de la gasolina y ahora la entrada en vigencia de los impuestos saludables harían que la inflación, seguramente, no siga cayendo con el ritmo que lo hizo en octubre. “Esperamos que ese buen dinamismo se modere un poco. En noviembre seguiría cayendo, pero no tan rápido”, agrega.

No obstante, lo que más preocupa en materia de inflación se basa en dos factores: uno, si bien desde marzo viene a la baja , la velocidad no es tan rápida; y, dos, la de Colombia, comparada con la de países pares, diferentes a Argentina y Venezuela, sigue siendo más alta, casi duplicando a la de Brasil o Chile.

Sin embargo, las posiciones de analistas y expertos están divididas. En una reciente entrevista para SEMANA, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, aseguró que este dato de crecimiento le abre un espacio al Banco de la República para iniciar esa senda de reducción de tasas de interés. “Muy probablemente en la reunión de diciembre la discusión no va a ser si bajar o no tasas, sino en cuánto bajarlas. Es decir, creo que la discusión será si la reducción va a estar en 25 o 50 puntos básicos, pero no me cabe duda de que comenzará esa senda de reducción de tasas de intervención”.