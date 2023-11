“Ganar o ganar, no hay opción”, el libro del empresario colombiano que creó un emporio a punta de fracasar: ¿de qué se trata?

SEMANA: Su vida no siempre fue exitosa, usted fracasó y luego se volvió exitoso. Algunas de esas historias las cuenta en su libro. ¿Cómo se logra eso?

J.O.: En el compromiso es importante tomar decisiones y más decisiones. Hay que aprender a decir sí y hay que aprender a decir no. Hay que tener fe, en los compromisos es muy importante la fe y derrotar el facilismo . También es muy importante derrotar los miedos y trabajar en equipo.

J.O.: El miedo es un enemigo silencioso, que nos lleva siempre a tener excusas y no actuar por medio del miedo. Hay miedos normales y miedos tóxicos. Los miedos normales son por ejemplo, que le hagan una entrevista pero, ¿cómo puede uno derrotar ese miedo? Actuando, contestando las preguntas que le hagan en la entrevista, y que es diferente al miedo tóxico que no es natural, que es muy muy peligroso. Los miedos más frecuentes son personales, hay familiares, profesionales, hay diferentes clases de miedos.

SEMANA: Usted afirma que uno se pone límites. Muchos dirán que eso se lee bonito en el libro, pero cuando no hay dinero, no hay trabajo, no hay ingresos en un país como Colombia, ¿cómo mantener la actitud positiva?